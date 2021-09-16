Экипаж подлодки «Великий Новгород» выполнил стрельбу торпедами на учениях

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» выполнил стрельбу торпедами по кораблю «противника», сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В ходе учений подводники осуществили переход в полигон боевой подготовки. Там были совершены подготовительные упражнения и погружение на заданную глубину для начала стрельбы.

«Экипаж "Великого Новгорода" успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели», — говорится в пресс-службе.

Ранее бойцы спецназа Северного флота отработали противодиверсионные учения на реке Енисей. К маневрам привлекли большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир».