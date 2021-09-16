В Душанбе начался саммит ОДКБ с участием Путина по видеосвязи

Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите ОДКБ по видеосвязи, так как сейчас находится на самоизоляции.

В четверг в Душанбе также открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который станет юбилейным, 20-м по счету. Таджикистан в 2021 году является председателем обоих саммитов — ОДКБ и ШОС.

Большинство глав стран-участниц объединений лично посетят Душанбе, чтобы принять участие в саммитах. Среди них президенты Белоруссии, Армении, Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Кроме того, саммиты посетят главы ШОС и Исполкома Региональной антитеррористической структуры.

Несколько дней назад Владимир Путин объявил, что уходит на самоизоляцию, так как в его окружении были люди, заболевшие коронавирусом, а он имел с ними контакты.