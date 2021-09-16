Неизвестный космический объект упал на южное полушарие Юпитера

Немецкий астроном Харальд Палеске зафиксировал яркую вспышку на южном полушарии Юпитера. Он считает, что на планету упал небольшой астероид.

Палеске наблюдал за тем, как инопланетный объект создает солнечное затмение в атмосфере Юпитера. Затем на поверхности планеты произошла яркая вспышка.

Специалист считает, что вероятным объяснением является столкновение небольшого астероида или кометы с гигантской планетой. Он исключил такие объекты, как самолеты или спутники, которые могли пересекать Юпитер в период его наблюдений.

Это не первый случай, когда астрономы наблюдают, как космические объекты поражают Юпитер. Однако пока эксперты не могут точно сказать, какой именно объект упал на планету. В настоящий момент ученые следят за ее поверхностью, чтобы обнаружить на поверхности темную отметину.