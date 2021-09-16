Австралия направит 8 млрд долларов на строительство оборонных объектов

Канберра направит 8 миллиардов долларов на строительство и модернизацию оборонных объектов в Южной Австралии, говорится в заявлении австралийского премьера Скотта Моррисона.

По словам политика, более 8,4 миллиарда долларов инвестируют в два проекта для военно-морского флота. Первый из них принят в рамках трехстороннего партнерства Австралии, США и Великобритании, который заключается в строительстве атомных подлодок.

«Более 6,4 млрд австралийских долларов (4,7 млрд долларов США) будут направлены на модернизацию дока полного цикла в Осборне и продление службы действующих субмарин, стоящих на вооружении ВМФ Австралии», — добавил премьер-министр.

Часть денег будет направлена на модернизацию боевых систем эсминцев класса Hobart. Речь идет о 3,7 миллиарда долларов.

Министр обороны Австралии Питер Даттон отметил, что инвестиции правительства помогут стране сохранить свой подводный военный потенциал до того, как будут построены подводные лодки.