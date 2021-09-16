ЦТАК: пуски ракет в КНДР были частью испытаний железнодорожного комплекса

Испытания железнодорожного мобильного ракетного комплекса прошли 15 сентября. Информацию об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Недавние пуски баллистических ракет стали частью испытаний железнодорожного комплекса. Они были подтверждением практической применимости новой разработки, которая впервые была развернута для работы.

Снаряды ракетного комплекса преодолели расстояние в 800 километров перед достижением цели. КНДР провела пуски баллистических ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря в среду. Они впервые были испытаны с подводной лодки.

Снаряды пролетели на высоте более 60 километров. Они упали в экономической зоне Японии. Минобороны страны назвало такие действия КНДР серьезной проблемой для международного сообщества.