Неизвестный в военной форме напал на отделение полиции в Воронежской области

По предварительной информации, мужчина в военной форме приехал на «Ниве» к отделу сотрудников полиции в городе Лиски, после чего открыл огонь.

После этого ему удалось проникнуть внутрь отдела полиции, где он привел в действие взрывное устройство. По сведениям журналистов, сотрудник правоохранительных органов в результате нападения получил ранение. Однако пострадавший не стал обращаться за помощью к медикам.

Неизвестному мужчине удалось скрыться. Собеседник ФАН сообщил, что взрыв не стал причиной возгорания. На месте инцидента работает УФСБ по Воронежской области. Происшествие случилось в 05:30. В данный момент преступника разыскивают правоохранители.