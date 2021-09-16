Глава НКР Лукашук исключил угрозу глобального экономического кризиса

Немедленной угрозы глобального экономического кризиса или такого риска в краткосрочной перспективе на данный момент нет, заявил глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

Государства и компании сейчас накапливают долг при условии достаточно мягкой кредитно-денежно политики ведущих финансовых регуляторов и, соответственно, большого объема ликвидности на рынке. Это делает ситуацию достаточно стабильной, пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

«Отдельные сильно закредитованные компании и государства в случае роста процентных ставок могут пострадать, а некоторые из них — прийти к ситуации неисполнения обязательств», — констатировал эксперт.

В случае ужесточения регуляторами своей монетарной политики в ближайшие несколько лет появится дополнительное давление на кредитоспособность. Она, в частности, будет сказываться на компаниях. Однако и это не говорит о глобальном кризисе, успокоил Лукашук.