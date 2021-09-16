Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на некоторые продукты питания в России

Цены на мясо, сахар, подсолнечное масло и молоко в данный момент находятся на стабильном уровне в России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Так, в ведомстве сообщили, что предпосылок для значительных изменений цен на животноводческую продукции в России нет. Этому способствует ожидаемый рост производства свинины и восстановления объемов в птицеводстве.

Производство мяса по показателям будет такое же, как в прошлом году, заверили в Минсельхозе. Сложившийся баланс спроса и предложения в 2021 года соответствует ценовой динамики в данный момент. Стоимость говядины за неделю выросла на 0,4%, мяса кур — на 0,7%, свинина подорожала за неделю на 0,4%, баранина — на 0,5%.

Кроме этого, цена на рафинированное подсолнечное масло останется неизменной с начала этого года. Рост производства подсолнечника в 2021 года поможет сохранить стабилизацию стоимости этого продукта. Также Минсельхоз отметил нулевую динамику цен и на сахар.