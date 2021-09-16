Леонков озвучил причину страха Вашингтона перед силой ВС России

Военная сила России сильно возросла за последние года, что вызывает мощный страх у США. Есть признаки того, что американская армия находится в упадке.

Соответствующей информацией поделился военный специалист Алексей Леонков во время беседы с «Народными Новостями». По его словам, Россия в данный момент является абсолютным лидером в сфере военных технологий. Вашингтон с другой стороны испытывает много проблем с оружием и уровнем оборонительной способности страны, отметил эксперт.

Леонков заявил, что у американского Конгресса и Счетной палаты появляются вопросы к тратам, совершаемым Пентагоном, и результатам, которое военное ведомство обещает. В докладе Счетной палаты было сказано, что США не способны произвести даже свою технологию управляемого гиперзвука. Сроки по этой разработке постоянно сдвигаются.