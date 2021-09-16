Президент Украины Владимир Зеленский зависим от Вашингтона. Соответствующим мнением поделилась бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Украинский лидер Владимир Зеленский в марте утвердил план военной безопасности страны. В нем говорится о членстве страны в НАТО и завершении временной «оккупации» части территории Украины, а также о готовности государства к сдерживанию ударов.

Савченко заявила, что американское посольство утверждало стратегию военной безопасности Украины. По ее словам, иначе глава государства не ставит подписи, пока все не согласует с Вашингтоном. Украина может оказаться в ядерном конфликте из-за такой тактики, подытожила бывший депутат Верховной рады Украины.