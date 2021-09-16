GlobalCheck заметил блокировку сервиса Google Docs российскими операторами

Ряд российских поставщиков интернета стали блокировать сервис Google Docs. Об этом сообщил проект по мониторингу системы интернет-блокировок в России GlobalCheck.

Специалисты проекта указывают, что блокировку выявили на устройствах, которые подключены к МТС, «Ростелекому» (некоторые регионы), а также к оператору «Мегафон» (некоторые регионы).

Пользователь под ником @gtimoshaz сообщил, что Google docs не работает на его устройстве, подключенном к Мегафону в Санкт-Петерубрге. В свою очередь пользователи с никами @z2zYbMvVHfa2qkH и @OHUyu9VyoK5OGJX не подтвердили наличие проблемы в Москве и Подмосковье.

Комментатор @arfonzerelli отметил, что сервис Google Docs у «Мегафона» работает в столице. По словам пользователя, он работает по меньшей мере через приложение.

«Билайн, домашний, СПб, работает», — написал пользователь @gtimoshaz.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google. Это должно помочь организовать устойчивый доступ к интернету в России.