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GlobalCheck заметил блокировку сервиса Google Docs российскими операторами

GlobalCheck заметил блокировку сервиса Google Docs российскими операторами

Ряд российских поставщиков интернета стали блокировать сервис Google Docs. Об этом сообщил проект по мониторингу системы интернет-блокировок в России GlobalCheck.

Специалисты проекта указывают, что блокировку выявили на устройствах, которые подключены к МТС, «Ростелекому» (некоторые регионы), а также к оператору «Мегафон» (некоторые регионы).

Пользователь под ником @gtimoshaz сообщил, что Google docs не работает на его устройстве, подключенном к Мегафону в Санкт-Петерубрге. В свою очередь пользователи с никами @z2zYbMvVHfa2qkH и @OHUyu9VyoK5OGJX не подтвердили наличие проблемы в Москве и Подмосковье.

Комментатор @arfonzerelli отметил, что сервис Google Docs у «Мегафона» работает в столице. По словам пользователя, он работает по меньшей мере через приложение.

«Билайн, домашний, СПб, работает», — написал пользователь @gtimoshaz.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google. Это должно помочь организовать устойчивый доступ к интернету в России.