Украинский политолог Бортник: США шантажируют Россию «Железным куполом»

Вашингтон использует вероятную передачу Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент шантажа Москвы.

Соответствующим мнением во время разговора с РИА Новости поделился украинский политолог Руслан Бортник. Издание Politico сообщило, что некоторые члены американского конгресса решили включить в закон об обороне на следующий год изменение, которое предусматривает продажу или передачу Киеву новых систем обороны. Отмечается, что армия США в данный момент использует «Железный купол».

Бортник сообщил, что возможность получения системы существует, однако не в ближайшем будущем. По словам политолога, Вашингтон пользуется «Железным куполом» как инструментом давления на Россию. Система не решит проблемы украинской обороны, но покажет, что США сохраняют свое влияние на Украину.