Небензя раскритиковал ООН за допуск только вакцинированных в зал Генассамблеи

Россия возражает против допуска в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных от коронавируса.

Требование показать свидетельство о вакцинации для допуска в зал противоречит соглашению между организацией и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав всемирной организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Претензия была представлена в письме председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду, генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при международной организации.

Он отметил, что представители России были удивлены и разочарованы полученным сообщением, в котором поддерживается требование предъявлять свидетельство о вакцинации для прохода в зал Генассамблеи по требованию властей Нью-Йорка.