США помогут Австралии создавать субмарины с ядерным реактором

Вашингтон решил передать Канберре технологии строительства субмарин с ядерными реакторами.

Соответствующей информацией поделился представитель администрации США во время выступления на специальном брифинге для представителей СМИ, который был посвящен созданию Вашингтоном, Лондоном и Австралией нового трехстороннего сотрудничества AUUKUS в сферах безопасности.

Американское предложение в рамках этого партнерства заключается в объединении амбиций, которые направлены на поддержку желание Австралии получить подводные лодки с ядерными силовыми установками. Стороны планируют завершить подготовку к старту практической работы в этом направлении в течение полутора лет.

США, Австралия и Великобритания запустят трехсторонние усилия, в которых будут задействованы технические, стратегические и морские команды стран. Это нужно для установления оптимального пути к получению Канберрой этого потенциала.