Путин призвал россиян принять участие в предстоящих выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин призвал жителей России поучаствовать в голосовании на выборах в Госдуму любым удобным из двух возможных способов.

По словам российского президента, принять участие в выборах можно с 17 сентября. Для этого можно прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Об этом Путин заявил во время видеообращения в преддверии выборов в Госдуму, опубликованного на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что современные технологии гарантируют безопасность и надежность этого метода. Российский лидер напомнил, что Госдуме предназначена очень важная роль в законодательном процессе.