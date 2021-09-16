Исследование CNN: около 75% американцев недовольны Байденом

Около 75% американцев злы из-за происходящих в стране событий. Соответствующая информация приводится в результатах исследования, которое провел канал CNN.

В результатах опроса сказано, что 88% республиканцев, 70% независимых избирателей и 67% демократов недовольны развитием ситуации. При этом 69% опрошенных сообщили, что дела в США идут плохо. Соответствующего мнения придерживаются 91% республиканцев, 72% независимых американцев и 49% представителей Демократической партии, передает ФАН.

Одна из основных проблем заключается в миграционном кризисе. Это волнует 77% жителей США. Американцы обвиняют власть в неспособности бороться с наплывом нелегалов. При этом 52% демократов призывают Байдена к более решительным мерам в наведении порядка на южной границе страны. Состояние экономики волнует 77% респондентов, коронавирусная пандемия — 70% американцев, рост преступности — 57% опрошенных.