«С миром и помощью»: политолог Дугин объяснил новую роль России в Африке

Президент Гвинеи Альфа Конде был свержен молодым полковником Мамади Думбуйя. Российский политолог Александр Дугин оценил недавние события.

По его словам, после военного переворота Африка постепенно начала возвращать к себе интерес. Страна стала в центре внимания в контексте перехода мира к многополярному. После распада СССР основные события контролировали только США и их партнеры. Однако стало ясно, что данная концепция подходит к концу после провала в Афганистане.

«Новые игроки входят в силу и стремительно занимают место в мировой геополитике. На эту роль претендуют прежде всего Россия и Китай, главные полюса многополярного мира», — сказал политолог.

Эти события сподвигли Англию с Францией попытаться вернуться в строй. Страны видят, как альянс трещит по швам. Все это сказывается на Африке. А Россия и Китая стараются помочь Черному континенту своими финансами, военными технологиями и также предложениями сотрудничества в сфере энергетики и полезных ископаемых. Но при этом Москва и Пекин не навязывают Африке никакие политики и идеологии.

«С миром, дружбой, помощью и готовностью к выгодному для всех сотрудничеству. Мы никогда не присутствовали в Африке как колонизаторы или работорговцы», — подчеркнул Дугин.

В вопросе избавления от колониализма, Россия и Китай выступают союзниками Черного континента. А Москва может поспособствовать полному освобождению Африки из-за сохранившихся дружеских отношений, пишет ФАН.