Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием в России

Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим событием.

По словам российского лидера, все заинтересованы в деятельных и авторитетных людях в российском парламенте, которые смогу выполнить свои предвыборные обещания. Путин подчеркнул, что высший смысл выборов состоит в выражении воли народа как главного источника власти.

Президент России рассказал, что избранные депутаты должны работать для интереса людей. Путин также призвал россиян прийти на участки или проголосовать дистанционно в период с 17 по 19 сентября.