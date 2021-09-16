«Самое дно»: глава Крыма Аксенов оценил доверие молодежи к блогерам

Доверие молодых людей из России к популярным блогерам и различным артистам является неправильным, потому что эти люди не делают ничего полезного для страны.

Соответствующее заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Рэпер Моргенштерн ранее занял первое место доверия российской молодежи. На второй строчке расположился артист Егор Крид. Третье место досталось блогеру Антону Птушкину.

Аксенов задался вопросом, кто станет спустя десять лет реализовывать разные правительственные программы. По его словам, сейчас акценты меняются, а молодежь начинает доверять больше людям, которые обеспечивают деградацию российского общества.

«Там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не принося», — подчеркнул Аксенов.

По словам главы Крыма, вопрос быстрого заработка сейчас является распространенным среди молодежи. Аксенов заявил, что в данный момент на потоке стоит пропаганда быстрого заработка.