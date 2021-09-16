Sohu: американцы стыдятся своих бомбардировщиков, глядя на российский Ту-160

Российский бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» по ряду характеристик превосходит американские B-1B, сочетая в себе невероятную для самолетов подобного типа мощь с экономным расходом топлива и привлекательным внешним видом.

Об этом в материале для издания Sohu рассуждают китайские аналитики, которые сравнили новейшие бомбардировщики ВКС РФ и ВВС США, и пришли к выводу, что американцам должно быть стыдно о того, насколько их самолеты уступают российским.

Как говорится в статье, перевод которой на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия», в последнее время журналисты мировых СМИ часто сравнивают военные достижения России и США, на фоне осложнившихся отношений Москвы и Вашингтона.

Обе стороны не упускают случая, чтобы напрячь мускулы друг перед другом, и порой это ставит их в неловкое положение, как, например, в случае том, случае, когда в поле зрения американских военных попадает «Белый лебедь».

«Американские военные эксперты неоднократно проводили сравнения российских Ту-160 с бомбардировщиками ВВС США B-1B. Их выводы были не в пользу последнего, который практически по всем показателям уступает своему оппоненту», — пишут китайские аналитики.

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Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 является самым крупным боевым самолетом в мире, а свое название «Белый лебедь» он получил благодаря элегантной форме и покраске в белый цвет

Но, как отмечают китайские авторы, это красивое имя скрывает за собой одно из опаснейших оружий, созданных человечеством, так как на борту Ту-160 может быть размещено 12 ракет дальнего действия с ядерными боеголовками, которые способны поражать цели на расстоянии до 10 тысяч километров.

«Стратегический бомбардировщик Ту-160 имеет самый тяговитый военный двигатель в мире, а также стреловидную конфигурацию крыла, которая может автоматически изменять угол в зависимости от высоты и скорости полета, обеспечивая наилучшие аэродинамические характеристики в различных условиях», — с восторгом пишут китайские аналитики, отмечая, что благодаря этой необычной конфигурации крыла самолет очень экономно расходует топливо.

Сочетание мощнейшего двигателя с необычной формой крыла позволяет Ту-160 развивать скорость, вдвое превышающую скорость звука, что может очень пригодиться «Белому лебедю» при необходимости прорвать оборону противника или уйти от вражеских истребителей.

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В то де время эксперты признают, что из-за высокой стоимости производства и эксплуатации таких самолетов, их количество у российских военных пока невелико. Но подобных бомбардировщиков вовсе не обязательно иметь сотни штук, добавляют китайские авторы. Сам факт наличия подобных самолетов у России уже является для ее противников неприятной новостью, так как самолетов, равноценных Ту-160 по характеристикам, пока нет ни у кого в мире, а американский бомбардировщик В-1В не может даже сравниться с ним.

По мнению китайских аналитиков, американские военные должны испытывать стыд, сравнивая свои В-1В с российским «Белым лебедем», который, будучи таким красивым, способен при этом разрушить мир.