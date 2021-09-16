Леонков: американцы натыкаются на Белоруссию, как на острие российского копья

Американская пресса, говоря о Калининградской области РФ, часто называет этот регион «российской занозой в теле Европы». По аналогии с этим сравнением Белоруссию можно назвать острием российского копья.

Об этом в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«У этого копья, условно, наконечник это – Белоруссия, древко – Россия. Причем, каждый раз американцы на это острие натыкаются, что очень их раздражает. И они уже не знают, что же такое придумать, чтобы напугать этим копьем европейцев», – заявил эксперт, комментируя обычно бурную реакцию западных СМИ на совместные российско-белорусские военные учения «Запад».

По словам Леонкова, несмотря на то, что в отличие от прошлых лет западная пропаганда пока мало внимания уделяет учениям «Запад-2021», можно не сомневаться, что реакция еще последует. Тем более, добавил он, что нынешние российско-белорусские учения являются крупнейшими за всю историю.

Во время учений «Запад-2017» было задействовано около 17 тысяч военнослужащих, из которых только 13 тысяч выполняли маневры на полигонах, а еще 4 тысячи находились в штабах и в тылу, напомнил Леонков. Но на Западе, тогда со страху перепутали все цифры и посчитали каждого солдата по нескольку раз.

«На Западе кричали: все, Прибалтике и Польше конец! У страха глаза велики, все цифры перепутали, каждого военнослужащего раза по три, видимо, посчитали. У них в результате вышло, что мы вывели на полигоны тысяч под сто народу», — рассказал военный эксперт.

А в текущем году Россия и Белоруссия проводят совместные учения с участием порядка 200 тысяч военнослужащих. И, учитывая прошлый опыт, очень интересно посмотреть, как западная пропаганда будет считать на этот раз, добавил Леонков в заключение. Возможно, по его словам, в США насчитают до двух миллионов военнослужащих.

vk.com / Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Напомним, учения «Запад-2021» проводятся с 10 по 16 сентября и представляют собой завершающий этап совместной подготовки российских и белорусских вооруженных сил в текущем году. Маневры, в которых задействовано до 200 тысяч человек личного состава, проводятся на девяти российских и пяти белорусских военных полигонах, а также в акватории Балтийского моря.