Если Украина, в соответствии с заявлением ее министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, перестанет верить обещаниям Запада, она поставит себя в неловкую ситуацию, в которой сама же не сможет оставаться.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, по словам, которого, кроме Запада Украине уже давно никто ничего не обещает, а значит, отказавшись верить Западу, Киев окажется в ситуации, когда он не сможет верить никому и ничему.

«А так Украина тоже не может, ибо хочет верить в свое светлое будущее. И поскольку сама Украина мало на что способна, то она страстно хочет строить это будущее вместе, а главное — за счет Запада», — объяснил сенатор.

Поэтому, по мнению Алексея Пушкова, Украине придется продолжать верить обещаниям коллективного Запада, так как иначе ей просто не во что верить. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просто пытается запугать Запад.

Но на Западе все про Украину уже давно все поняли, поэтому эта попытка Кулебы ни к чему не приведет, заключил сенатор.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел в интервью британскому изданию The Independent заявил, что Запад не выполняет своих обещаний по поддержке Украины, и Киеву, который уже извлек из происходящего несколько печальных уроков, в будущем, видимо, придется полагаться исключительно на собственные силы.