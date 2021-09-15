«Шугалей-3» предугадал операцию ЛНА против чадских боевиков

Пользователи соцсетей указали на предсказание в фильме «Шугалей-3» спецоперации сил Ливийской национальной армии (ЛНА) против чадских бандформирований.

Согласно сообщению главного командования ЛНА, недавно специальная опергруппа бригады Тарик бен Зияд с помощью авиации ликвидировала колонну боевиков на юге страны, которые незаконно пересекли границу. Об этом сообщает ФАН.

Однако многие пользователи соцсетей отметили схожесть произошедших в Ливии событий с сюжетом фильма «Шугалей-3». В кинокартине представлено продолжение реальной истории про российского социолога Максима Шугалея, который в 2019 году попал в плен к бандформированиям.

По словам авторов комментариев, сюжет предсказал будущие события в Ливии. В частности речь идет об авианалете ЛНА на места расположения группировок, что явно отражено в последней части киносаги.