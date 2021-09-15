«Нужно больше снимать таких фильмов»: петербуржцы оценили «Шугалей-3. Возвращение»

Жители Выборгского района Петербурга посетили кинопремьеру «Шугалей-3. Возвращение». Оценить картину смогли все желающие.

Новую часть фильма показали бесплатно для всех прошедших регистрацию. Посетившие спецпоказ в ТРЦ «Родео Драйв» жители района признались, что «Шугалей-3. Возвращение» вызвал у них массу положительных эмоций. Многие отметили, что в современной киноиндустрии таких фильмов не хватает, что не может не огорчать. Для большинства фильм оказался напряженным, а его конец некоторых поверг в шок.

«Я считаю, что нужно больше снимать таких фильмов. Люди воспринимают больше глазами. Нужно, чтобы они видели и приобщались, что это хороший человек, возможно какие-то их мифы и факты развеются после увиденного» , — поделилась мыслями одна из зрительниц.

На спецпоказ пришла и съемочная группа фильма, пишет Федеральное агентство новостей. Среди них певица Татьяна Буланова, чью песню можно было услышать в качестве основного саундтрека, а также исполнитель одной из главных ролей Олег Абалян и даже прототип героя — социолог Максим Шугалей.

Татьяна Буланова поделилась своими впечатлениями. Она отметила техническую составляющую фильма, работа над которой была проведена на высшем уровне, а также сюжет, основанный на реальных фактах о заключении Максима Шугалея в ливийской тюрьме «Митига».

Сам ученый отметил невероятную работу съемочной группы. По его словам, фильм создавался в тяжелых условиях, которые все члены процесса выстояли достойно.

Третья часть поведала зрителем о возвращении ученого и его переводчика Самера Суэйфана на родину. Однако герои вынуждены вновь отправиться в Африку, чтобы помочь другу.