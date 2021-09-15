Сексуальное насилие со стороны габонских миротворцев положило конец их миссии в ЦАР

ООН сообщила, что руководство миссии МИНУСКА выводит габонских миротворцев из Центральноафриканской республики. Всего регион покинут 450 человек.

Соответствующее решение было принято из-за большого количества сообщений о преступлениях, которые совершили габонские миротворцы. Они также обвиняются в сексуальном насилии по отношению к местному населению, сообщает ФАН.

При этом габонцы являются не единственными сотрудниками миссии, которых обвиняют в нарушении законов ЦАР. «Голубые каски» постоянно подвергают опасности местных жителей.

В начале июля сотрудники миссии ООН также были виновниками смертельной аварии. Происшествие случилось в столице. Сотрудники организации сбили двоих таксистов на мотоцикле. Это ДТП стало причиной смерти 16-летнего подростка, передает ФАН.