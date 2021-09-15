Внимание экс-посла Макфола к УГ говорит о заинтересованности США выборами в России

Экс-посол США в России одним репостом указал на продолжающиеся попытки Запада вмешаться во внутренние дела России. Речь идет о «рекламе» Макфолом «Умного голосования».

Сообщение, опубликованное бывшим американским послом в России Майклом Макфолом об осужденном блогере Алексее Навальном и «Умном голосовании», стало еще одним подтверждением намерений Вашингтона продолжать вмешиваться во внутрироссийские дела, пишет «ПолитЭксперт».

Сам факт того, что Макфол продвигает информацию об «Умном голосовании» Навального, является открытой рекламой личного проекта осужденного блогера. Однако такое поведение западных лиц не несет ничего нового и в лишний раз подтверждает, что иностранные правительства поддерживают контакты со структурами блогера, который в настоящее время отбывает срок по делу «Ив Роше».

Еще в 2012 году Макфол не скрывал, что переписывался с Навальным о внутренней и внешней политике России, однако подробности такого общения он тогда не привел. По всей видимости, основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) и Макфол вовсе являются приятелями. На это указывает и ежегодные поздравления блогера с днем рождения.



Как известно, сейчас бывший посол находится под санкциями, которые в отношении его ввел МИД РФ за «целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона». Во время работы в американском посольстве Макфол неоднократно встречался с предстателями «либеральной тусовки». На таких мероприятиях его участники обменивались мнениями касательно того, что тогда происходило в России. Стоит отметить, что эксперты называют бывшего посла США как одного из главных специалистов по проведению «цветных революций».

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России