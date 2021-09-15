«Не шутка»: сенатор Климов напомнил «спящим ячейкам» Навального об ответственности за нарушение закона

Российский сенатор Андрей Климов напомнил переименованным организациям осужденного блогера Алексея Навального об ответственности за противоправную деятельность.

Три бывших штаба Навального1 (структурные подразделения ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) возобновили свою работу. Структуры, которые решили обновить себе имена, расположены в Волгограде, Тюмени и Перми.

Политик, комментируя активность «спящих ячеек», напомнил, что структуры Навального сеют деструктивизм в стране. Кроме того, деятельность его «фабрик» признана экстремистской по решению суда, поэтому люди, возобновившие работу подразделений, нарушают закон.

«Они могут называть себя как угодно — хоть посланцами марсиан, какая разница? Правда в том, что их деятельность продолжает оставаться противоправной, ведь она связана с тем, что уже по решению суда было признано экстремизмом», — указал сенатор в беседе с ФАН.

Парламентарий напомнил, что участие в деятельности экстремистских организаций является серьезным правонарушением, однако некоторые воспринимают его как способ привлечь внимание. Он констатировал, что незнание закона не освобождает от ответственности. Сенатор добавил: «Это не шутка».

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России