Кедми: новая цена на газ в ЕС – это расплата Запада за антироссийские санкции

Ущерб, который Россия понесла в результате введенных против нее Западом экономических санкций, оказался компенсирован рекордной стоимостью газа в Европе, которая пробила абсолютный максимум, достигнув планки в 960 долларов за тысячу кубометров.

Такое мнение, выступая в эфире радиостанции «Вести ФМ», высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который уверен, что причиной газового кризиса в Европе стали не только дефицит голубого топлив и безальтернативность «Газпрома», как поставщика, но и бездумные действия западных политиков.

В частности, эксперт напомнил об ультиматуме, который президенту США Джо Байдену выдвинули сенаторы Тед Круз и Пэт Туми, потребовавшие ввести жесткие санкции против компании-оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» — Nord Stream 2 AG.

«Степень идиотизма американских выборных зашкаливает. Они абсолютно не понимают, что происходит. Они не обратили внимание на такую мелочь, что газовые хранилища "Газпрома" в Европе почти пусты. К октябрю-ноябрю газа там будет еще меньше, а заполнить их можно будет только "Северным потоком – 2". Интересно, как Европа будет смотреть на это?», — объяснил ситуацию Кедми.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом эксперт добавил, что прибыль, полученная «Газпромом» в результате подорожания газа в Европе, перекрыла ущерб, нанесенный России санкциями, так как при сохранении российским газовым гигантом рекордного уровня поставок голубого топлива, цена на него за последние месяцы выросла в пять раз. В результате Россия «с премией и процентами» возместила потери, понесенные ею от американских и европейских экономических санкций последних лет, но Европа при этом теряет большие деньги.

«Европейцам будет еще труднее обсуждать вопрос источников газа, когда у них застучат зубы от холода. Без газа же холодно. Во-вторых, они своей политикой не просто обнулили все санкции против России, но и дали такую компенсацию, что нарочно не придумаешь», — отметил израильский политолог.

К тому же, добавил он, в течение ближайших недель цена на газ в Европе может побить новые рекорды, и ответственность за эту кризисную ситуацию будет целиком лежать на западных политиках, выдвигающих ультиматумы и принимающих неразумные решения. Кроме того, ответственность за ситуацию несет и Евросоюз с его недальновидной энергетической политикой, в рамках которой вводятся новые бюрократические препятствия запуску в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Федеральное агентство новостей /

А ведь в ближайшие недели в Европе похолодает, напоминает Кедми. И если сейчас в европейских подземных газовых хранилищах газ еще есть, хотя его и мало, то что будет дальше, когда придут зимние холода, а газа в хранилищах станет еще меньше, задается вопросом эксперт.

«Сейчас Россия спокойно получает компенсацию за финансовый ущерб от всех санкций. Спасибо американским сенаторам, они так заботятся о российской экономике, так ей помогают. Давайте дальше. Даешь 2000 долларов!», — заключил политолог.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что европейцы расплачиваются за недальновидное решение отказаться от долгосрочных контрактов и перейти к спотовому рынку, на котором сейчас торгуется порядка 50% всего поступающего в Евросоюз газа.