Федерация хоккея России хочет сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова

Руководство Федерации хоккея России (ФХР) рассчитывает добиться сокращения дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова.

Юристы ФХР ведут работу над сокращением срока дисквалификации Евгения Кузнецова, который был отстранен от крупных международных турниров за нарушение антидопинговых правил. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе организации. Если срок дисквалификации удастся сократить, форвард «Вашингтон Кэпиталз» сможет принять участие в ОИ-2022. Турнир в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира по хоккею и победителем зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Срок его дисквалификации истекает в июне 2023 года.