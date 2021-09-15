В Улан-Удэ трое экс-полицейских получили сроки за избиение подростка

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил троих бывших сотрудников полиции к тюремному заключению за применение насилия в отношении 17-летнего подростка.

По данным следствия, в начале июля прошлого года стражи порядка задержали школьника по подозрению в краже. Правоохранители доставили юношу в участок, использовали недозволенные методы при допросе и издевались над ним, сообщал телеканал «360».

Испуганный подросток попытался сбежать из окна второго этажа, но его опять поймали и отпустили только тогда, когда его причастность к инциденту не подтвердилась. В этот же день в дежурную часть поступило сообщение, что пострадавший ребенок был госпитализирован. Мальчик заявил, что все травмы ему нанесли полицейские. После проверки стражи порядка были уволены с работы.

Позже выяснилось, что к подростку было применено еще и сексуальное насилие посторонним предметом. По словам пострадавшего, второй правоохранитель записывал происходящее на смартфон.

Суд приговорил обвиняемых к 9,5, 9 и 5 годам заключения. Злоумышленники будут переведены в колонию как строгого, так и общего режима.