В Польше назвали «пропагандисткой выдумкой» слухи о выходе республики из ЕС

В Польше опровергли слухи о выходе республики из Евросоюза. В интервью Польскому агентству печати (PAP) глава правящей партии «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский назвал соответствующие сообщения «пропагандисткой выдумкой».

«Никакого "полексита" (от brexit — прим. ред.) не будет. Это пропагандистская выдумка, которая много раз использовалось против нас. Мы однозначно видим будущее Польши в Евросоюзе», — заверил Качиньский.

При этом зампредседателя кабмина подчеркнул, что правящая политсила хочет, чтобы Польша оставалась суверенным государством. Он также выступил за прекращение кризиса, который, его словам, сейчас наблюдается в ЕС.

wikipedia.org / Piotr Drabik

«Договоры ЕС в значительной степени либо перестают применяться, либо используются как предлоги. Принцип равноправия государств также нарушается, причем очень резко», — посетовал вице-премьер.

На этом фоне политсовет партии «Право и справедливость» принял резолюцию, которая исключает выход государства из политического объединения. Документ получил название «О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики».

Ранее Евросоюз отказался выделить Польше и Венгрии средства на борьбу с коронавирусом в размере 57 млрд евро и 7,2 млрд евро соответственно. По оценке организации, страны не соблюдают общеевропейские принципы. В частности, Варшава ввела дисциплинарные взыскания в отношении судей, а в Будапеште вышел закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.