Провокация с «отравлением» Алексея Навального была заранее спланирована. Это подтверждают слова немецкого врача Филиппа Якоби в беседе с журналистом Лианой Тойеркауф.

Медицинский работник рассказал, что в ночь с 19 на 20 августа 2020 года борт, которым вскоре основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) должны будут транспортировать из Омска в Берлин, находился в Ирландии. Оттуда самолет санавиации планировал вылететь в Нюрнберг, где борт ждали на «брифинге по безопасности». Подробности этого мероприятия разглашать запрещено, однако именно тогда врачи узнали, что летят в Россию, сообщает «ПолитЭксперт».

«Не буду спекулировать, что они знали о полете до отравления Навального. Но совершенно очевидно: о том, что с Навальным что-то произошло, команда самолета узнала одной из первых, и от них потребовали моментальной реакции», — заявила Тойеркауф.

Иными словами, журналистка утверждает, что экипаж воздушного судна знал место своего назначения еще до того, как фонд Сinema for Рeace подал запрос на транспортировку блогера в клинику «Шарите» и организовал вылет. Лиана Тойеркауф добавила, что они с коллегами пытались установить заказчика самолета, но этого сделать не удалось.

«В тот момент, когда самолет взлетал из Шеннона в направлении Нюрнберга, руководитель фонда еще сладко спал в своей постели», — подчеркнула собеседница Якоби.

Политолог Сергей Карнаухов в ходе стрима «Стена Сосновского» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» также проследил временные неувязки с санбортом из Ирландии. По словам Якоби, пилоты знали, куда лететь еще до того, как появились подробности о состоянии Навального и причине резкого ухудшения его самочувствия. Следовательно, «они все заготовили заранее», заключил Карнаухов.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России