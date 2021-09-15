«Чем больше, тем лучше»: Богданов оценил инициативу Беглова по открытию спортплощадок

Открытие новых спортплощадок в Санкт-Петербурге по инициативе губернатора Александра Беглова поможет привить молодежи любовь к городу, считает общественник Михаил Богданов.

На открытии одной из спортивных площадок и скейт-парка на улице Джона Рида градоначальник заявил, что в 2022 году Петербург пополнят еще 11 подобных комплексов. Он подчеркнул, что пространства для занятий спортом создаются за счет городского бюджета.

Председатель ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с «Невскими Новостями» заметил, что полностью поддерживает инициативу губернатора. По его словам, Северной столице нужно больше таких мест, главное, чтобы за ними было, кому ухаживать.

«Чем больше будет мест, где можно заниматься спортом, особенно рядом с домом, тем лучше. Давайте открывать еще больше!» — предложил общественник.

По его мнению, спортплощадки и скейт-парки являются частью той городской среды, которая позволяет воспитывать детей и учить их ценить городское имущество, которым они сами пользуются. Также Богданов отметил, что другим важным шагом на пути к комфорту в Северной столице может стать создание сети велосипедных дорожек и развитие культуры велосипедного движения.