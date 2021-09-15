Юшков: Европа сама виновата в возникновении газового кризиса

Россия, несмотря на раздающиеся в ее адрес обвинения, не причастна к разразившемуся в Европе газовому кризису, так как вина за него лежит на самих европейцах.

Об этом в комментарии «Пятому каналу» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее в среду, 15 сентября, стало известно о том, что цены на газ на европейских биржах превышают 900 долларов за тысячу кубометров и стремятся к отметке доллар за куб.

По мнению Игоря Юшков в сложившейся кризисной ситуации виновата сама Европа, подземные газовые хранилища которой, опустошавшиеся во время предыдущего отопительного сезона, оставались незаполненными на протяжении всего лета 2021 года. Европейцы решили подождать, пока поднявшиеся весной цены на газ снизятся, чтобы не переплачивать за топливо. Однако, на фоне сообщений о завершении строительства нового российского газопровода «Северный поток – 2» и задержек с его сертификацией, возможно, до начала 2022 года, дождаться снижения цен на газ не удалось.

Федеральное агентство новостей /

Газ не только не подешевел, но его стоимость в Европе в последнее время бьет рекорд за рекордом. И при этом европейские компании каждый раз думают, что очередное повышение цены станет пиковым, за которым последует снижение, и тогда они могут купить газ подешевле.

«Но пика пока не видно, тысяча кубометров «голубого топлива» стоит уже почти тысячу долларов, а в Европе началась настоящая паника», — констатирует Юшков.

При этом он отмечает, что все обвинения в том, что Россия специально провоцирует подорожание голубого топлива, не имеют под собой никаких оснований, так как «Газпром» не просто безупречно выполняет свои обязательства по действующим контрактам, но и приближается к тому, чтобы побить рекорд по поставкам газа в Европу.

В то же время, отмечает Юшков, для «Газпрома» было бы выгоднее осуществлять поставки газа в Европу уже по «Северному потоку – 2», так как транзит через украинскую газотранспортную систему по заключенному в 2019 году пятилетнему контракту предполагает необходимость доплачивать за прокачку дополнительных объемов топлива.

kremlin.ru / пресс-служба правительства РФ

Слова Юшкова в телефонном комментарии подтвердил и официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что рекордные цены на газ Европе не имеют к России никакого отношения. Также Песков заверил «Пятый канал», что на внутреннем российском рынке европейская ситуация никак не отразится.

«Эти спотовые цены на газ не влияют на трубный газ, получатели трубного газа не подвержены волатильности высокой. В данном случае эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут», — заявил Песков.

В заключение беседы представитель Кремля выразил надежду на то, что газовый рынок стабилизируется и рост цены на топливо остановится после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию и Европа начнет получать по нему газ.