Грызлов сообщил о категоричном отказе Киева вернуться к очным переговорам по Донбассу

Украина не имеет планов по возвращению к очным переговорам по Донбассу на площадке в Минске, сообщил постпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

По словам Грызлова, Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске, несмотря на то, что Россия поддерживает стремление участников переговоров на возвращение в очный формат. Минск до пандемии соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон переговоров, но сейчас Киев отказывается от этой площадки.

«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска», — рассказал Грызлов журналистам.

По словам представителя РФ, Украина остановила диалог на тему освобождения удерживаемых лиц и открытию контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения.