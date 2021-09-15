Спотовый рынок Европы может демонстрировать рекордно высокий уровень цен на газ и позволять раздуваться биржевому пузырю вплоть до католического Рождества.

Такая ситуация связана с уходом большинства поставщиков в Азию, уверен эксперт по энергетике Валентин Землянский. Рынок сжиженного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе всегда ценился на порядок выше европейского, тем более что тысяча кубометров голубого топлива на нем примерно на 100 долларов дороже, чем в ЕС. Кроме того, потребление здесь растет за счет отказа Китая от угольной генерации, а Японии — от атомной энергетики.

Сложившаяся на рынке углеводородов ситуация позволяет зарабатывать всем игрокам, что ведет к постоянному повышению цен. Эта тенденция, по мнению эксперта, продлится до конца года, когда установится рекордная стоимость ресурса.

«Думаю, к католическому Рождеству все наедятся. У них 25 декабря заканчивается финансовый год, сворачивается вся финансовая активность», — цитирует Землянского ФБА «Экономика сегодня».

СМИ и политики Европы обвиняют «Газпром» в попытках надавить на газовый рынок отказом от дополнительных поставок. Однако это является демонстрацией подрыва принципов свободного рынка.