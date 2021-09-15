Московский «Спартак» потерпел поражение от польской «Легии» в матче Лиги Европы

«Спартак» уступил варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

Встреча Лиги Европы, в которой «Спартак» принимал «Легию», состоялась 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Большую часть матча московский клуб владел преимуществом, однако реализовать голевые моменты игроки красно-белых так и не сумели. Контратака «Легии» на 91-й минуте встречи завершилась взятием ворот. Гол в ворота «Спартака» забил Лирим Кастрати.

Благодаря победе «Легия» набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы C, в которой также выступают итальянский «Наполи» и английский «Лестер Сити». Следующий матч в Лиге Европы «Спартак» проведет 30 сентября.