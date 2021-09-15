Sohu: беспомощность НАТО перед российским секретным судном «Янтарь» удивила китайцев

Беспомощность стран — участниц НАТО перед российским исследовательским кораблем «Янтарь» поставила их в незавидное положение в глазах международного сообщества. Западные военные не смогли помешать секретному судну и упустили его из виду. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Хотя головное судно проекта 22010 «Янтарь» не отличается мощными габаритами и не имеет такого внушительного вооружения, как у надводных кораблей и подлодок, на его борту находится настоящее «шпионское» оборудование. Дело в том, что «Янтарь» предназначен для исследования Мирового океана и проведения в нем различных поисково-спасательных операций.

«Российский исследовательский корабль “Янтарь” недавно был замечен поблизости от британского побережья. Воды, в которых он появился, оказались весьма важными. Там проходят подводные кабели, соединяющие Европу и Северную Америку», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

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По словам аналитиков, любое его появление вблизи стран, входящих в блок НАТО, вызывает панику. И это неудивительно, ведь судно является одним из самых секретных в составе ВМФ РФ и может также использоваться в разведывательных операциях и диверсионных миссиях. К примеру, оно способно выводить из строя подводные корабли.

«Россия может навредить Западу, даже не повреждая подводные кабели, установка шпионского оборудования также будет иметь разрушительный эффект», — не сомневаются обозреватели.

Впрочем, реакция Королевского флота Великобритании на исследование российским кораблем водного пространства была неоднозначной. С одной стороны, западные военные выразили озабоченность его появлением вблизи своих территориальных вод, с другой — даже не попытались ему помешать.

Однако авторы статьи признали, что секретное судно ВМФ РФ действовало крайне хитро и аккуратно. Маршрут «Янтаря» был проложен так, чтобы не дать НАТО возможности обвинить его в нарушении правил международного судоходства.

Кроме того, корабль и не скрывал своего местонахождения, и даже включил автоматическую идентификационную систему (AIS). В таких условиях военно-морским силам НАТО оставалось лишь наблюдать за действиями «Янтаря», что фактически доказало их беспомощность перед российской армией.