Зрители из разных стран смогут посмотреть фильм «Солнцепек»

Создатели драмы «Солнцепек» изначально хотели привлечь к картине больше людей, поэтому в начале сентября фильм был переведен сразу на несколько иностранных языков.

Премьера картины «Солнцепек» состоялась в российском прокате состоялась 12 августа. Спустя шесть дней фильм показали на телеканале НТВ. По словам одного из режиссеров картины Максима Бриуса, вся суть произведения заключается в его правдивости.

Для того чтобы показать всю правдивость жизни в период войны, сценарист Владимир Измайлов на протяжении нескольких месяцев исследовал документы. Он также общался и со свидетелями тех событий, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Фильм получился достаточно откровенный. Когда рабочий материал просматривали люди, столкнувшиеся с реальной ситуацией в Луганске, они сказали, что на самом деле все было еще жестче», — объяснил режиссер картины Михаил Вассербаум.

В фильме рассказали об истории простой семьи Новожиловых. Они спешат покинуть город до начала военных действий, однако война все равно настигает их. Это кардинально меняет их жизнь, и теперь героям предстоит не сломаться, пережить войну, нападения мародеров и не потерять себя.

Перевод «Солнцепека» на разные языки — это важный шаг для мировой общественности. В нем наглядно показаны детали конфликта, которые не раскроет сухое интервью. Таким образом, семья Новожиловых — это не выдумка, а собирательный образ всех, кто очутился в эпицентре тех событий.