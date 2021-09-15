Сатановский наглядным примером объяснил неэффективность «зеленой» энергетики

Людям во время холодов важно, чтобы в их домах были горячие батареи, и им совершенно безразлично от какого вида энергии происходит это тепло. Главное – не замерзнуть.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Евгений Сатановский, комментируя продолжающийся стремительный рост цен на газ и на электричество в Европе.

По словам эксперта, эта простая мысли раньше никому в голову не приходила, и только последние катастрофы, прокатившиеся по европейским странам, поставили все на свои места.

«Когда у вас дикий холод зимой, вам надо чтобы была теплая батарея, а от какого вида энергии она теплая – стоит атомная электростанция, гидроэлектростанция, современные приливная или ветряк, или солнечная панель, или газовая, да хоть угольная – вам какая разница, да хоть на мазуте пусть работает – или холодно, или нет, или вы замерзли, или нет, и все, — заявил политолог. — А вот, оказывается, об этом никто не думал».

Недавние катастрофические наводнения и сели в Германии выявили серьезные проблемы. Именно страны, сделавшие ставку на альтернативную «зеленую энергетику» - Германия, Бельгия, Франция – оказались наиболее уязвимы перед природными катастрофами и последствиями изменения климата.

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«Потому что у вас буря: ветра много? До фига! Да только ветрогенератор сломался. Потому что ветровые электростанции не работают в условиях форс-мажора. А солнечная батарея ваша вообще никого не интересует – небо в тучах. И нет у вас электроэнергии», — объясни Сатановский причины дефицита электроэнергии европейских странах.

Напомним, в среду, 15 сентября, цены на газ в Евросоюзе в очередной раз побили рекорд и достигли 970 долларов за тысячу кубометров, после чего немного опустились и стабилизировались на отметке 880 долларов за тысячу кубов газа. Как напомнил ранее Евгений Сатановский, еще в начале текущего года стоимость голубого топлива в Европе не превышала 200 долларов за тысячу кубометров.