Автор The American Conservative призвал США срочно сблизиться с Россией

Дальнейшее укрепление отношений России и Китая может негативно повлиять на США. Об этом написал автор журнала The American Conservative Тед Карпентер.

В своем материале Карпентер пишет, что на данный момент Вашингтон ведет холодную войну на два фронта. Из-за этого страна не может эффективно реализовать имеющиеся стратегические ресурсы, передает «ПолитПазл».

Негативно влияет агрессивная политика США в отношении Китая, которая выражается в многочисленных торговых спорах. Также ухудшают ситуацию дипломатические скандалы с Россией. Из-за этого Москва и Пекин стали более тесно сотрудничать, укреплять экономические и военные связи. В случае полномасштабного конфликта, не исключено, что Россия и Китай выйдут из него победителями, пришел к выводу автор материала.

Проанализировав эту ситуацию, Карпентер описал хитрый маневр, которым Белый дом может воспользоваться в противостоянии с Китаем. Он призвал Вашингтон срочно сблизиться с Россией, выработав более миролюбивую политику. Это позволит не допустить дальнейшего укрепления контактов между Пекином и Москвой.

Кроме того, Карпентер считает, что США необходимо уменьшить свое присутствие в других регионах мира. Он напомнил, что американские военные по-прежнему находятся на территориях Сирии, Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.