Министром иностранных дел Великобритании назначили Лиз Трасс после отставки Рааба

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку, а на его место была назначена экс-министр по международной торговле Лиз Трасс.

Снятый с поста главы МИД Рааб получил должность руководителя министерства юстиции, а также получил кресло вице-премьера. Отмечается, что ранее у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не было заместителей.

Рааб подвергся критике из-за того, что в разгар ситуации с эвакуацией из Афганистана он отдыхал в Греции. Либеральные демократы потребовали отставки министра.

Главой британского внешнеполитического ведомства назначена Лиз Трасс, которая до этого занимала пост министра по международной торговле.