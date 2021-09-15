Пригожин поддержал решение Роспотребнадзора по изменению меню в школьных столовых

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин поддержал инициативу Роспотребнадзора (РПН) о запрете ряда блюд в школьных столовых.

Журналисты портала Daily Storm попросили бизнесмена прокомментировать решение главы Роспотребнадзора Анны Поповой исключить из меню школьников колбасы, макароны по-флотски, а также блинчики с мясной и творожной начинками. Представители «Конкорда» отметили, что нововведения никак не отразятся на деятельности компании.

«Несмотря на то, что Евгений Викторович стоял у истоков развития этого направления, в настоящий момент у компании «Конкорд» отсутствуют бизнес-интересы в данной области, как мы уже много раз заявляли», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Также сотрудники компании напомнили об эффективной работе ведомства по таким сложным вопросам, как борьба с пандемией коронавируса.

«Оно стало фундаментом в борьбе с коронавирусом не только в России, но и в мире. И Анна Юрьевна Попова является лучшим в мире специалистом», — отмечается в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Как безусловный эксперт в этой области, Евгений Пригожин полностью поддержал решение Поповой относительно изменений в рационе школьников.