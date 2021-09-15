Политолог Август объяснила важность открытого Бегловым реабилитационного центра для инвалидов

Открытие в Петербурге нового реабилитационного центра для людей с инвалидностью является важным знаком для всех жителей города, заявила политолог, политтехнолог Алена Август.

Специалист положительно оценила усилия властей Северной столицы, которые ведут социально-ориентированную политику, направленную на улучшение жизни города и всех его жителей. По ее словам, хорошее и внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями — это показатель цивилизованности общества.

Новый центр появился в Кировском районе города. Здание на улице Морской пехоты общей площадью почти 6 тыс. квадратных метров осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов. Гордостью центра является бассейн со специальным подъемником для людей с ограниченными возможностями.

«Такие реабилитационные центры очень нужны. Они несут не только медицинскую и психологическую функцию, это еще очень важная социальная история. Люди, физические возможности которых ограничены, могут иметь безграничные душевные силы, но при этом они нуждаются в эмоциональной и физической поддержке», — подчеркнула Август в беседе с Федеральным агентством новостей.

Наличие подобных программ показывает, что петербургские власти ориентированы на помощь всем горожанам, в том числе и социально незащищенным. И хотя во многих странах уже создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения, в России на этом пути еще многое предстоит сделать, резюмировала политолог.