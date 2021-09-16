«В плену иллюзий». Экономист Оленченко обвинил США в росте цен на газ в Европе

Европа в преддверии отопительного сезона столкнулась с острым дефицитом газа в хранилищах из-за растущих в последние полгода цен на природное топливо. Так, накануне стоимость тысячи кубометров вновь побила исторический рекорд перешагнув отметку в $960. При этом винить в сложившейся ситуации европейцы могут только себя, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Эксперт пояснил, что около двух лет назад в Евросоюзе приняли решение постепенно уходить от заключения долгосрочных контрактов на поставку газа (в том числе с Россией), в которых цена оговаривалась заранее и могла лишь незначительно колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Вместо этого политики решили увеличить долю спотовых (разовых) поставок, получив тем самым кота в мешке, поскольку при таком подходе голубое топливо по умолчанию становится биржевым товаром.

«Ровно эта ситуация в 2021 году очень четко сыграла только против Европы, поскольку пока биржевые цены были низкие, все радовались, как только биржевые цены поднялись, все вдруг опечалились. А ничего сверхъестественного не произошло, просто такое стечение обстоятельств. На любой бирже идет небольшое ралли», — поделился мнением энергетик.

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По словам Листовского, львиная доля поставок газа в Европу по-прежнему осуществляется по заключенным ранее контрактам, поэтому в краткосрочной перспективе высокие цены не повлекут серьезных последствий для ЕС. Трейдеры, которые занимаются закачкой топлива в хранилища, дождутся понижения биржевой цены и продолжат пополнять его запасы.

«Чем это в долгосрочном плане грозит — просто в газовые хранилища будут трейдеры закачивать очень дорогой газ. Но надо понимать, что если доля биржевой торговли в Европе будет и дальше расти, то Европа очень серьезно будет страдать именно во время таких всплесков», — подчеркнул гендиректор Фонда энергетического развития.

А вот старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко убежден, что Европа стала жертвой большой американской игры.

«Биржевые принципы торговли более присущи США, чем Европе. Более там распространены и в общем там доминируют. То есть при такой ситуации, когда газ стал биржевым товаром, то в принципе он стал зависим от той биржевой торговли, которая ведется в США. И тут вопрос стоит так, что США сознательно или подспудно, или то и другое вместе, получает контроль над ценообразованием газа в Европе», — пояснил экономист.

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Оленченко считает, что скачки на бирже происходят под контролем Соединенных Штатов, которые тестируют там собственные возможности ценообразования. Причем делают это не впервые. Собеседник «Политики Сегодня» напомнил о похожих спекуляциях на нефти в начале 2020 года. Сначала ее стоимость стабильно снижалась, а 20 апреля впервые в истории и вовсе ушла в минус.

При этом решение Европы о переходе с долгосрочных контрактов к спотовым поставкам, что и привело к нынешней ситуации, также обусловлено желанием угодить США, не сомневается экономист.

«Чем это грозит Европе? Тем, что она становится зависимой от биржевой игры США. В самой Европе достаточно много людей, которые ориентируются на США — проамериканское лобби. Они, видимо, находятся в плену тех иллюзий, которые питало проамериканское лобби в Афганистане, то есть им кажется, что если они демонстрируют лояльность, то им от этого должно быть хорошо, а их будущее будет гарантировано», — резюмировал собеседник «ПС».

Ранее израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми высказал мнение, что причиной завышенных цен на газ в Европе стали в том числе санкции, введенные Западом против России из-за строительства «Северного потока — 2».