Погребинский объяснил проявившееся недоверие украинских политиков Западу

Причиной того, что украинские политики все чаще выражают недоверие Западу, стала нервическая реакция Киева на последние события в мире, и особенно на позорное бегство американцев из Афганистана.

Такое мнение в эфире программы «Мнение» на канале информационного агентства News Front высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что он Западу больше не верит.

Однако, Михаил Погребинский, Кулеба, говоря о своем недоверии Западу, отметил, что Украина может доверять только президенту США Джо Байдену.

По мнению политолога, и это заявление Кулебы, и недавние слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина – это не Афганистан, и ее не постигнет такая же печальная судьба, стали результатом нервической реакции Киева на то, как американцы бросили в Кабуле тысячи своих сторонников – людей, которые поверили Соединенным Штатам и 20 лет на них работали.

«Все это конечно не могло не вызвать на Украине досады и опасений относительно своего будущего. Хотя американские власти всеми силами подчеркивают, что Украина – это не Афганистан, а Зеленский эти слова повторяет, демонстрируя при этом свое полное незнание географии», — отметил Погребинский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Зеленский, по его словам, говоря, что Украину невозможно оккупировать за несколько дней, как это произошло с Афганистаном, объяснил свое мнение тем, что Украина – это большая страна. Но ведь Афганистан территориально больше Украины, а по численности эти две страны сравнимы друг с другом, или даже в Афганистане живет немного больше людей, чем на Украине сейчас, отметил Погребинский. Таким образом, украинский президент в очередной раз продемонстрировал свое невежество.

То, как американцы бросили в захваченном боевиками «Талибана»1* Афганистане своих союзников и сотрудников, стало для украинской элиты нервирующей новостью, так как эта элита продолжает опираться на поддержку США, даже если эта поддержка выражается лишь на словах.

«Представители этой элиты после бегства американцев из Афганистана задумались о том, что будет с ними в похожей ситуации – если американцы откажутся поддерживать Украину и уйдут, что же они тогда будут делать», — объясняет Погребинский.

Именно это и вызвало ряд истеричных заявлений украинских чиновников в последнее время, например, о возможной войне с Россией и о том, что Украине в случае войны нужна будет помощь и поддержка.

Федеральное агентство новостей /

При этом украинский политолог высказал мнение, что все происходящее является следствием больших перемен в мире. Американцы отказываются от роли жандарма, который может прийти, куда хочет, и навести там порядок. Больше американцы так себя вести не будут, и это всем стало понятно, особенно после демонстрации по телевидению драматических сцен в кабульском аэропорту.

«А до этого состоялись памятные переговоры президент США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые стали для украинского руководства ударом. Это стало демонстрацией того, как две главные страны Евроатлантики поставили свои интересы выше интересов Украины», — напомнил Погребинский.

Эти события и стали причиной паники, царящей сейчас в Киеве, заключает украинский политолог. Паники, которая звучит и в словах Зеленского, и предложениях секретаря СНБО Данилова перевести украинский язык с кириллицы на латиницу, и в заявлении Кулебы о недоверии Западу. И в обозримом будущем, по мнению Погребинского, подобные панические заявления на Украине будут раздаваться все чаще и чаще.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации