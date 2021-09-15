Сообщения о запуске «СП-2» 1 октября не подтвердились в «Газпроме»

Старта поставок газа «Северному потоку — 2» 1 октября не будет, сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Было отмечено, что в СМИ появились сообщения, что экспорт топлива по российскому газопроводу может стартовать уже 1 октября. Миллера попросили прокомментировать эту информацию.

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», — заявил председатель правления компании.

Агентство Bloomberg ранее выпустило материал, где говорилось, что транспортировка газа по трубопроводу, строительство которого завершилось недавно, начнется с октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сроки получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2» могут составить до четырех месяцев.

Газопровод протянут от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря. Общая мощность проекта по двум ниткам — 55 млрд кубометров топлива в год. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG.