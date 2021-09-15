Time поместил принца Гарри и Меган Маркл на обложку нового номера

Журнал Time поместил принца Гарри и его супругу, экс-актрису Меган Маркл на обложку свежего номера, включив их в список 100 самых влиятельных людей мира.

Издание определило несколько категорий для своего рейтинга сотни самых влиятельных людей. Скандальная пара, покинувшая королевский дворец Лондона и отказавшаяся от титулов, попала в список «Икон». Американская певица Билли Айлиш оказалась в категории «Первопроходцы», а список «Титанов» возглавила гимнастка Симона Байлс.

Артисткой года Time назвал Кейт Уинслет. Рубрику «Лидеры» возглавила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. В сотку влиятельных людей попал глава США Джо Байден, а также лидер террористической группировки «Талибан»1 (является запрещенной на территории России), захватившей Афганистан.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации