Киев намерен защитить Мариуполь израильской системой ПРО «Железный купол»

Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» может повысить боеспособность ВСУ и защитить Мариуполь, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Киев рассчитывает получить израильский комплекс ПРО от США. По мнению Арестовича, эта система позволит выстроить оборону для объектов критической инфраструктуры. «Железный купол» способен прикрыть территорию площадью 150 квадратных метров и с вероятностью 90% сбить запущенные туда ракеты, добавил он.

«Это либо город среднего размера, либо объекты критической инфраструктуры, либо район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь», — отметил Арестович во время эфира телеканала «Украина 24».

По его словам, для Украины очень важно получить эту систему ПРО, хоть такие меры и не станут панацеей. По информации газеты Politico, в США рассматривают вариант продажи или передачи Киеву новых комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, включая израильский «Железный купол», которым сейчас пользуются американские военнослужащие.