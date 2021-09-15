Молодых людей с плакатом в поддержку Навального задержали на Красной площади

Стражи порядка задержали молодых людей, которые вышли на Красную площадь с плакатом в поддержку осужденного блогера Алексея Навального.

Четверых активистов и журналиста, снимавшего несанкционированную акцию, доставили в ОВД «Китай-город», сообщил адвокат Сергей Тельнов. В правоохранительных органах пока не прокомментировали эту информацию.

Незадолго до этого в Сети была опубликована видеозапись, на которой юноши с плакатом стоят в центре Москвы и выкрикивают лозунги в поддержку основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Незаконное мероприятие сразу остановили полицейские.

Несколько месяцев назад на Красной площади был задержан ЛГБТ-активист, который держал плакат с надписями против гомофобии. Провокатора увезли в отделение полиции.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России